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Июнь 5, 2018
просмотры: 123

Маликова появилась на людях в комбинации

567

Радио Romantia и благотворительный фонд "Подарок Ангелу" провели радиомарафон "Мечты сбываютсяa". Цель марафона – напомнить аудитории о том, что дети с ДЦП – такие же полноправные члены общества, как и обычные ребята, только им в большей степени необходимы и финансовая помощь, и внимание, и просто человеческое участие. Поддержать инициативу и рассказать в прямом эфире о тех, кто особенно нуждается в помощи, в студию Радио Romantia пришли известные российские артисты и музыканты. Например, Инна Маликова и ее группа "Новые Самоцветы" представила в эфире песню "Склеим". Она понравилась гостям не меньше вида артистки – казалось что она пришла в тонкой шелковой комбинации.

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