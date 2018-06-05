Маликова появилась на людях в комбинации

Радио Romantia и благотворительный фонд "Подарок Ангелу" провели радиомарафон "Мечты сбываютсяa". Цель марафона – напомнить аудитории о том, что дети с ДЦП – такие же полноправные члены общества, как и обычные ребята, только им в большей степени необходимы и финансовая помощь, и внимание, и просто человеческое участие. Поддержать инициативу и рассказать в прямом эфире о тех, кто особенно нуждается в помощи, в студию Радио Romantia пришли известные российские артисты и музыканты. Например, Инна Маликова и ее группа "Новые Самоцветы" представила в эфире песню "Склеим". Она понравилась гостям не меньше вида артистки – казалось что она пришла в тонкой шелковой комбинации.