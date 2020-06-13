Бывший муж Ани Лорак засветил новую пассию на вечеринке

Долгое время бизнесмен не афишировал свою личную жизнь. Однако он все же решил сделать подписчикам сюрприз в честь дня своего рождения. 12 июня Мурату исполнилось 43 года.
Примечательно, что отмечать свой праздник на широкую ногу предприниматель начал еще накануне. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал ряд коротких видеороликов, на которых разные люди поздравляли мужчину и преподносили ему подарки.
Одним из них стал праздничный торт со свечами, который бывший муж Ани Лорак, по традиции, задул. На нем было написано "С днем рождения, любимый". На следующих кадрах Налчаджиоглу уже стоял в обнимку с молодой девушкой, закрепив на фотографии ссылку на ее профиль в "Инстаграме".
Выяснилось, что новую избранницу бизнесмена зовут Лилия. Судя по информации, указанной в ее аккаунте, девушка живет в Киеве и делает макияж на заказ. Предположительно, у Лилии есть дочь: на одной из фотографий она запечатлена вместе с маленькой девочкой, а в описании к снимку написано "love", что в переводе с английского означает "любовь".
Стоит отметить, что причиной расставания Ани Лорак и Муратом Налчаджиоглу, несмотря на долгие годы совместной жизни, стала банальная измена. Предпринимателя заметили в компании известной модели. Также ему приписывали роман с некоей 24-летней девушкой, которая, согласно слухам в СМИ, занималась проституцией.
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