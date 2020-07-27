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Ани Лорак преодолела тяжелые времена: Казалось, я сойду с ума

Ани Лорак преодолела тяжелые времена: Казалось, я сойду с ума

Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве прошел первый концерт после режима самоизоляции. Знаменитости скучали по поклонникам.
прочитано 731 раз

В СК "Лужники" состоялся концерт, где выступили российские артисты. На большой сцене свои песни исполнили Владимир Пресняков, Дима Билан, Елка, Николай Басков и многие другие. По артистам было видно, что они очень соскучились по вниманию. Многие охотно общались с прессой.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Например, Ани Лорак была достаточно откровенна с журналистами. Она призналась, что за последние несколько месяцев набрала лишние килограммы. К слову, карантин певица провела с дочерью – играли, рисовали, ссорились, мирились. "Теперь я могу работать нянькой", – отметила артистка.

Лорак пришлось очень тяжело без выступлений. В какой-то момент она начала думать, что сойдет с ума. "Это моя жизнь!" – сказала певица.

Во время карантина также поправился друг Ани Лорак Сергей Лазарев. Как только певец увидел, что весит гораздо больше, решил всерьез заняться собой. Последние недели режима самоизоляции он провел за тренировками.

Недавно Ани Лорак и Сергея Лазарева снова видели вместе. Многие поклонники уверены, что между артистами нечто большее, чем просто дружба.

Автор: 27 июля 2020, 08:36 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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