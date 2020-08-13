Влад Кадони сбежал со съемок шоу "Бородина против Бузовой"

Запись шоу проходила в привычном режиме. В студии должна была появиться Юлия Иванченко, которая целую неделю работала с психологом, косметологом, визажистом и другими специалистами ради своего возлюбленного. Многие думали, что Вячеслав получит обновленную супругу, но что-то пошло не так.
За кулисами студии Иванченко скандалила, поругалась с ведущими шоу Ольгой Орловой и Владом Кадони. Последний не выдержал истерику девушки и в ярости покинул съемочную площадку. Подробности инцидента зрители смогут увидеть в эфире позже.
Кадони известен своим вспыльчивым характером, но руководству, очевидно, нравится его стиль ведения передач. Влад признавался журналистам, что не планирует покидать нынешнее место работы, ведь идей для своего проекта у него нет. Он готов рассматривать интересные предложения, но и таких пока тоже не поступало.
Напомним, летом руководство реалити-шоу "Дом-2" искало нового ведущего. Появился слух, что в новом сезоне на лобное место будет приходить Лариса Гузеева, но актриса опровергла его. Антон Беккжуев, которому ищут замену, ранее рассказал, почему ушел с проекта.
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