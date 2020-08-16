Погубили интриги Пугачевой: друг рассказал об уходе Легкоступовой

В конце 80-х вокалистка была на пике популярности. Валентина Легкоступова давала по 120 концертов в месяц. Однажды артистка резко пропала со сцены. Знаменитость перестали приглашать в эфир на радио и телевидение.

По словам друга вокалистки Вадима Манукяна, эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России, Валентина Легкоступова стала жертвой козней завистников. "Была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг", – высказался общественник.

Манукян напомнил, что ранее Легкоступова сама говорила об этом в интервью, правда, фамилий причастных к ее уходу со сцены не называла. Между тем Вадим уверен, что речь тогда шла об Алле Пугачевой, которая интригами погубила творческое будущее коллеги по цеху.

Валентина Легкоступова, в отличие от Лики Стар и Михаила Муромова, которые прямо заявляли, что их карьеру уничтожила Примадонна, не хотела выносить сор из избы. Как заметил Манукян, вокалистка считала публичные заявления на эту тему пустой тратой времени. В то же время артистка очень переживала, когда ее выступления внезапно отменялись.

14 августа Валентина Легкоступова умерла. Знаменитость скончалась в больнице, не выходя из комы. Перед этим артистка получила серьезную травму головы. Певицу в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве неделей ранее нашла ее дочь Анетта. Отметим, что в смерти звезды винят ее мужа Юрия Фирсова.

Вадим Манукян не верит слухам о том, что вокалистке кто-то помог уйти на тот свет. Эксперт полагает, что произошел несчастный случай. Для общественника также стали сюрпризом вести о том, что Валентина Легкоступова страдала от тяги к спиртному.