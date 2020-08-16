Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Воскресенье
16 августа
Лента новостей
11:24
"Нож в спину": Лукашенко угрожает уволить вышедших на забастовки рабочих заводов
11:12
"Пластические операции отнимают жизнь": Людмила Хитяева раскрыла секреты неувядающей красоты
10:59
Погубили интриги Пугачевой: друг рассказал об уходе Легкоступовой
10:58
Беременная Наталья Подольская уехала от мужа и покинула Россию
10:18
Умер брат президента США Дональда Трампа
08:04
"Не все так трагично": косметолог о жутких пятнах на теле Собчак
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 августа 2020 года
06:05
Водонаева заговорила о переезде
04:06
Рыдайте фанатки: Саша Петров показал фото с девушкой
02:03
Пышногрудая певица защитила Ксению Собчак от нападок недоброжелателей
22:56
Протесты в Белоруссии продолжаются: чего хотят люди
22:01
Марина Зудина обнародовала архивные фотографии Олега Табакова с дочерью
20:00
Застукали в трусах: Орлова прикрыла Кадони своим телом
19:30
Светлана Бондарчук вышла замуж
19:24
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
18:57
"Чей ребенок?": известного певца заподозрили в отцовстве
18:00
"Я удивляюсь": Николаева не позвали петь на Родину
17:47
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
17:45
Михаил Ефремов вернулся домой после нескольких дней в больнице
17:27
Умер известный режиссер и телеведущий
17:25
"Кусай локти, Аршавин": Барановская призналась в любви
17:05
Названо возможное место похорон Легкоступовой
16:59
"Дальше будет голод и холод": Ксения Бородина не спешит возвращаться домой
16:28
Подумала о наследстве: Дочь Любови Успенской призналась матери в любви
15:54
"Он порядочный мужчина": подруга Легкоступовой встала грудью за затравленного мужа певицы
15:53
"Добавились сильные боли в животе": бывшая жена Марата Башарова рассказала о тяжелой беременности
15:40
Звезда сериала "Бихэппи" Наталья Рудова рассказала о будущем муже
15:15
Скандальная поездка Волочковой в Дивеево обернулась судебной апелляцией
14:40
"Люди парализованы страхом": Малышева оказалась в ловушке
14:30
Уничтожил ее: Штурм озвучила причину гибели Легкоступовой
14:09
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
13:41
Лукашенко решил обратиться к России из-за протестов: Надо связаться с Путиным
13:12
Валерия рассказала про учебу с Легкоступовой
12:59
Актриса из "Холопа" Ольга Дибцева раскрыла имя дочери
12:50
Стала известна роковая роль Пугачевой в судьбе Легкоступовой
12:43
Дмитрий Тарасов обрушил гневную тираду на свою жену
12:02
"Спасали восемь часов": Легкоступова могла умереть много лет назад
11:43
Загитова с треском провалилась
11:25
"Это было очень страшно": накачавшийся наркотиками продюсер пережил клиническую смерть
11:23
Личный врач Ефремова объяснил наличие наркотических веществ в крови артиста
10:51
Водонаева пожаловалась на домогательства Киркорова
10:48
Галкин заговорил о смерти Пугачевой: Чувствую двойную ответственность за детей
10:40
Врачам пришлось спасать мужа Легкоступовой после удара
10:24
Лукашенко оценил массовые беспорядки в Белоруссии: Не катастрофа
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 августа 2020 года
06:02
"Это и правда любовь": известная певица высказалась о дорогом подарке Бузовой избраннику
04:15
Зарабатывающая миллионы долларов Зиверт: Я деньги не считаю
02:06
"Не идет ей на пользу": Бузову раскритиковали за шутки с алкоголем
23:55
"Выглядит шикарно!": стилист ахнула от изменившегося до неузнаваемости Гальцева
21:55
"Вина лежит на ее муже": Глызин сделал заявление о смерти Легкоступовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
Срочно: умерла Валентина Легкоступова
"Чудище, обезьяна!": Наргиз Закирова взорвалась после ужасных оскорблений
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу
Источник: Инсульт Ефремова оказался выдумкой
Иосиф Пригожин выдвинут на пост нового министра культуры России
Шоу-бизнес
Погубили интриги Пугачевой: друг рассказал об уходе Легкоступовой

Погубили интриги Пугачевой: друг рассказал об уходе Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com.
В конце 80-х вокалистка была на пике популярности. Валентина Легкоступова давала по 120 концертов в месяц. Однажды артистка резко пропала со сцены. Знаменитость перестали приглашать в эфир на радио и телевидение.
прочитано 2563 раза

По словам друга вокалистки Вадима Манукяна, эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России, Валентина Легкоступова стала жертвой козней завистников. "Была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг", – высказался общественник.

ПО ТЕМЕ

Названо возможное место похорон Легкоступовой

"Он порядочный мужчина": подруга Легкоступовой встала грудью за затравленного мужа певицы

Манукян напомнил, что ранее Легкоступова сама говорила об этом в интервью, правда, фамилий причастных к ее уходу со сцены не называла. Между тем Вадим уверен, что речь тогда шла об Алле Пугачевой, которая интригами погубила творческое будущее коллеги по цеху.

Валентина Легкоступова, в отличие от Лики Стар и Михаила Муромова, которые прямо заявляли, что их карьеру уничтожила Примадонна, не хотела выносить сор из избы. Как заметил Манукян, вокалистка считала публичные заявления на эту тему пустой тратой времени. В то же время артистка очень переживала, когда ее выступления внезапно отменялись.

14 августа Валентина Легкоступова умерла. Знаменитость скончалась в больнице, не выходя из комы. Перед этим артистка получила серьезную травму головы. Певицу в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве неделей ранее нашла ее дочь Анетта. Отметим, что в смерти звезды винят ее мужа Юрия Фирсова.

Вадим Манукян не верит слухам о том, что вокалистке кто-то помог уйти на тот свет. Эксперт полагает, что произошел несчастный случай. Для общественника также стали сюрпризом вести о том, что Валентина Легкоступова страдала от тяги к спиртному.

Автор: 16 августа 2020, 10:59 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
Лукашенко решил обратиться к России из-за протестов: Надо связаться с Путиным
Лукашенко оценил массовые беспорядки в Белоруссии: Не катастрофа
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу

Шоу-бизнес

"Я удивляюсь": Николаева не позвали петь на Родину
Михаил Ефремов вернулся домой после нескольких дней в больнице
Умер известный режиссер и телеведущий
"Кусай локти, Аршавин": Барановская призналась в любви

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Врачам пришлось спасать мужа Легкоступовой после удара

Супруг тяжело переживает смерть возлюбленной
Шоу-бизнес

Личный врач Ефремова объяснил наличие наркотических веществ в крови артиста

Оказалось, что актер "чист и ни в чем не виноват"
Шоу-бизнес

"Добавились сильные боли в животе": бывшая жена Марата Башарова рассказала о тяжелой беременности

Актриса несколько месяцев страдала от диких спазмов
Шоу-бизнес

Умер известный режиссер и телеведущий

Знаменитости не стало в возрасте 83 лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года
Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова с треском провалилась
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+