Названо возможное место похорон Легкоступовой

Исполнительница хита "Ягода-Малина" может быть похоронена на Новодевичьем кладбище. По словам инсайдера, несколько лет назад там появился филиал – новая территория Кунцевского погоста, где хоронят не только первых лиц государства, но и заслуженных деятелей культуры.
Вместе с тем, он подчеркнул, что не располагает официальной информацией на этот счет. По его словам, Валентина Легкоступова может быть погребена и на других престижных кладбищах столицы: например, Троекуровском.
Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни в 54 года, 14 августа. Певицу в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве неделей ранее нашла ее дочь Анетта. Она отвезла мать и ее супруга-яхтсмена Юрия Фирсова в наркологическую клинику.
Как писали "Дни.ру", 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружив черепно-мозговую травму. Позже певица впала в кому, ей провели операцию, но спасти ее не удалось.
Примечательно, что в смерти Валентины Легкоступовой многие винят ее супруга. По мнению знакомых артистки, Фирсов мог пристрастить ее к выпивке и допустить трагедию. До рокового инцидента за исполнительницей за замечалось тяги к спиртному. Среди тех, кто подозревает мужа певицы – ее коллеги Наталья Штурм, Ольга Зарубина и Алексей Глызин.
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