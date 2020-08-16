Водонаева заговорила о переезде

Инстадива хочет сменить место жительства. Свою квартиру Алена Водонаева продавать не планирует.



Звезда разместила в микроблоге ролик с модельных съемок и сообщила о том, что предполагает о своем переезде в другой район Москвы. "Думаю сдать нашу квартиру и снять в районе мечты. Ну а пока, гуляю в этом самом районе мечты в свободное время, и иногда очень продуктивно, как на видео", – написала Алена Водонаева.



Артистка поведала, что летом работала и занималась семейными делами. Кроме задачи переезда, сейчас перед ней стоят вопросы образования. Модель переживает не только о школьном и внешкольном обучении сына Богдана, но и о собственном просвещении. Она собирается 3-4 раза в неделю посещать очные занятия в университете. Как писали "Дни.ру", звезда поступила на курсы профессиональной переподготовки в МГУ. Девушка будет получать образование журналиста на протяжении года.

Фолловеры инстадивы поделились с ней своими планами на будущее и оставили кумиру приятные комплименты. "Интересная мадам вы Алена", " Срочно вызывайте пожарных ,потому вы огонь", " Какая вы классная Алена! Красивая мудрая женщина.", "Аленка мой краш", – выразили эмоции подписчики Алены Водонаевой.