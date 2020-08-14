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Солист группы "Каста" о Лукашенко: Потерял фактическое и моральное право руководить Белоруссией

Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Рэп-исполнитель Владислав Лешкевич, выступающий под псевдонимом Влади, прокомментировал массовые беспорядки в Белоруссии. Музыкант назвал президента страны Александра Лукашенко садистом.
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По мнению артиста, после выборов политик потерял фактическое и моральное право руководить Белоруссией. События этой недели показали, что Александр Лукашенко ненавидит белорусов – смелый, умный и свободолюбивый народ.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер "с его замашками и словарем" вызывает у Влади отвращение. Он думает, что имеет безграничное право навязывать гражданам "душное правление". Все попытки Лукашенко показать себя заботливым президентом кажутся музыканту фальшивыми.

"Я вижу, что он на самом деле садист. Не знаю, смогут ли его когда-то простить белорусы", – написал в своем инстаграм-аккаунте Влади.

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа сразу после оглашения результатов президентской гонки. Граждане обвинили Александра Лукашенко в фальсификации выборов и потребовали провести повторное голосование.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Действующий лидер отреагировал на протесты в свойственной ему манере. Политик заявил, что большинство демонстрантов – это безработные люди с криминальным прошлым. Александр Лукашенко попросил подчиненных найти им работу.

Автор: 14 августа 2020, 17:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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