Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой

В прямом эфире передачи "Судьба человека" Вера Алентова сделала трогательный жест по отношению к Борису Корчевникову. Актриса подарила генеральному директору канала "Спас" архивный снимок, на котором был запечатлен его отец.

Телеведущий редко дает поводы для обсуждения его личной жизни и старается не делиться семейными проблемами. Борис Корчевников предпочитает выпытывать интересные истории у своих собеседников, нежели рассказывать о собственном опыте. Однако на этот раз гостья программы "Судьба человека" побудила ведущего поговорить о его детстве и отношениях с отцом.

Известно, что воспитанием Бориса занималась мама – заслуженный работник культуры Ирина Корчевникова. Женщина самостоятельно поднимала сына на ноги и прививала ему любовь к искусству. Так как мальчик рос в творческой среде, Борис лично был знаком со многими артистами МХАТа имени Чехова и даже общался с Олегом Ефремовым.

В детстве телеведущий интересовался у матери, кто его отец и почему он не хочет жить вместе с ними. Несмотря на любовь Ирины Корчевниковой к долгожданному наследнику, она резко отвечала, что отец ушел из семьи из-за него.

"Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – беспощадно заявляла мать Борису.

Только на 13-й день рождения Корчевникову удалось познакомиться с отцом – Вячеславом Орловым. Выяснилось, что деятельность Вячеслава была связана с творческой нишей. Большую часть времени отец Бориса служил директором театра имени Пушкина.

Как Борис ни старался наладить отношения с отцом, тесного контакта так и не удалось добиться. Вячеслав Орлов отказался принимать участие в жизни мальчика. В 2015 году мужчина скончался.

Сейчас Борис Корчевников мало говорит о родственнике. Возможно потому, что у него почти нет воспоминаний, связанных с отцом, да и фотографии толком не сохранились. Из-за столь сложных семейных взаимоотношений телеведущий был тронут подарком Веры Алентовой. Актриса представила Борису редкий снимок, на котором был запечатлен его отец.