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Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой

Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой

Вера Алентова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
В прямом эфире передачи "Судьба человека" Вера Алентова сделала трогательный жест по отношению к Борису Корчевникову. Актриса подарила генеральному директору канала "Спас" архивный снимок, на котором был запечатлен его отец.
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Телеведущий редко дает поводы для обсуждения его личной жизни и старается не делиться семейными проблемами. Борис Корчевников предпочитает выпытывать интересные истории у своих собеседников, нежели рассказывать о собственном опыте. Однако на этот раз гостья программы "Судьба человека" побудила ведущего поговорить о его детстве и отношениях с отцом.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Известно, что воспитанием Бориса занималась мама – заслуженный работник культуры Ирина Корчевникова. Женщина самостоятельно поднимала сына на ноги и прививала ему любовь к искусству. Так как мальчик рос в творческой среде, Борис лично был знаком со многими артистами МХАТа имени Чехова и даже общался с Олегом Ефремовым.

В детстве телеведущий интересовался у матери, кто его отец и почему он не хочет жить вместе с ними. Несмотря на любовь Ирины Корчевниковой к долгожданному наследнику, она резко отвечала, что отец ушел из семьи из-за него.

"Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – беспощадно заявляла мать Борису.

Только на 13-й день рождения Корчевникову удалось познакомиться с отцом – Вячеславом Орловым. Выяснилось, что деятельность Вячеслава была связана с творческой нишей. Большую часть времени отец Бориса служил директором театра имени Пушкина.

Как Борис ни старался наладить отношения с отцом, тесного контакта так и не удалось добиться. Вячеслав Орлов отказался принимать участие в жизни мальчика. В 2015 году мужчина скончался.

Сейчас Борис Корчевников мало говорит о родственнике. Возможно потому, что у него почти нет воспоминаний, связанных с отцом, да и фотографии толком не сохранились. Из-за столь сложных семейных взаимоотношений телеведущий был тронут подарком Веры Алентовой. Актриса представила Борису редкий снимок, на котором был запечатлен его отец.

Автор: 15 июля 2020, 16:47 Источник: Программа "Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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