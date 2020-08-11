Повторяет горькую судьбу Началовой: врач об умирающей от отека мозга Легкоступовой

"Отек мозга – патологическое состояние, характеризующееся стремительным диффузным пропитыванием тканей жидкостью из сосудистого пространства, – пояснил невролог корреспонденту "Дни.ру". – Это угрожающее жизни состояние, возникающее при травмах головы, гидроцефалии и инсультах. Самыми распространенными причинами отека мозга являются инфаркты мозга, черепно-мозговая травма – бытовая или спортивная".
Напомним, что лежащую на полу с пробитой головой исполнительницу хита "Ягода-малина" Валентину Легкоступову обнаружила дочь. Говорят, на теле артистки виднелись синяки, а рядом с ней находился муж Юрий Фирсов. Что случилось между супругами – неизвестно. Это предстоит выяснить следственным органам, если, конечно, удастся найти сбежавшего Фирсова.
"Редко кому из пациентов с отеком мозга удается оправиться, – признался специалист. – Только если удается помочь в первые несколько часов, велики шансы на восстановление без критических осложнений и последствий. В противном случае происходят необратимые изменения. Нарушение сознания, угнетение дыхания и сердечно-сосудистой деятельности, выпадение функции глазодвигательных нервов, ригидность мышц затылка, нарушение функции глотания, паралич – самые частые последствия. Порой летальный исход кажется облегчением страданий больного и его близких".
Врач напомнил, что отек мозга стал основной причиной смерти Юлии Началовой в марте 2019 года. Певицу ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких, но спасти ее не удалось.
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