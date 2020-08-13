Стало известно о странном поступке сына Легкоступовой перед комой

В близком окружении Валентины Легкоступовой рассказали о происшествии, которое случилось незадолго до того, как она оказалась в больнице. По слухам, к этому имеет отношение ее юный сын.

Валентина Легкоступова, несмотря на то, что не так часто мелькала на мероприятиях, оставалась популярной и любимой фанатами. Недавно она выступала в легендарной гостинице "Жемчужина" в Сочи.

В отель Валентина Легкоступова, как говорят, приехала в прекрасном расположении духа. Сопровождал ее третий муж, яхтсмен Юрий Фирсов. Он буквально не отходил от любимой женщины. И именно он успокаивал ее, когда та узнала неприятную новость – у нее угнали автомобиль. Однако разбираться с этим ей было некогда – ее ждала публика.

Потом, как сообщил организатор этого выступления, он услышал, как Валентина Легкоступова с кем-то разговаривала по телефону, причем на повышенных тонах. Как оказалось, собеседником артистки был ее сын, 19-летний Матвей. "Это он угнал машину и не сказал ей. Сознался лишь в тот момент, когда Валентина собиралась подключать полицию", – сообщил информатор. Остается только догадываться, зачем сын это сделал.

Также организатор отметил, что во время выступления Валентина Легкоступова была абсолютно трезва. "Я никогда не видел пьяной ни его, ни ее. Все в шоке от того, что случилось!" – признался он.

Он высказался и об отношениях артистки с мужем Юрием Фирсовым, за которого совсем недавно она вышла замуж. "Ее супруг – Юрий Фирсов – замечательный человек. Он был для Валюши настоящей поддержкой и опорой. Все время с ней!" – сообщил организатор выступления Валентины Легкоступовой в Сочи.

Напомним, что сейчас артистка находится в больнице. Сообщается, что она в состоянии комы, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В клинику певица поступила с тяжелой черепно-мозговой травмой.