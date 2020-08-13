Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Помощник Валентины Легкоступовой сообщил о покупке участка на кладбище

Помощник Валентины Легкоступовой сообщил о покупке участка на кладбище

Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Валентина Легкоступова перенесла операцию на голове, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По некоторым данным, медики настроены пессимистично. Представитель певицы прокомментировал данные о покупке участка на кладбище.
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Тревожные сведения о Валентине Легкоступовой появляются в Сети. Новой темой стали прогнозы врачей. Говорят, медики готовят родных певицы к самому плохому исходу. Дошло до того, что фанаты обсуждают данные о приобретении участка на кладбище.

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Журналисты связались с менеджером артистки Максимом Екимовым. "Я не влезаю в их личную жизнь и такими покупками не интересовался", – признался представитель звезды.

Также он прокомментировал слухи об алкогольной зависимости Легкоступовой. "Я, сколько с ней работал, никогда не замечал, чтобы она употребляла алкоголь или злоупотребляла им", – заявил Екимов.

Как певица получила такую серьезную травму головы, остается загадкой. По одним данным, она упала. Согласно другим, к этому причастен ее третий муж, яхтсмен Юрий Фирсов. Именно с ним Валентину обнаружила дочь в квартире, где те якобы несколько дней выпивали.

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"Вопрос в том, что никто драки не видел и никто ничего не знает. Знают только супруг и она непосредственно. Больше никто ничего не может сказать", – отметил помощник исполнительницы. Фирсов утверждает, что Легкоступова упала и покалечилась, при этом он не может точно сказать, когда это случилось.

В итоге этим делом заинтересовалась полиция. По предварительным данным, звезда действительно получила травмы не в результате избиения. Однако версию с рукоприкладством правоохранители все же не отметают.

Автор: 13 августа 2020, 09:05 Источник: Inforeactor ✓ Надежный источник
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