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Обнародован вывод следователей при проверке покалеченной Валентины Легкоступовой

Обнародован вывод следователей при проверке покалеченной Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Полиция занялась делом Валентины Легкоступовой, которая попала в больницу с множественными травмами. Известная певица в клинике в состоянии комы.
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Что случилось с Валентиной Легкоступовой, которая недавно вышла замуж, обвенчалась и, по словам друзей, буквально сияла от счастья, точно никто не знает. Прояснить ситуацию могла бы сама певица, но она в коме. В критическом состоянии в ГКБ №14 певица поступила из наркологической больницы №17 10 августа, что примечательно, под чужим именем и фамилией. Позже дочь Валентины Легкоступовой Анэтта объяснила следователям, что другое имя для артистки она придумала во избежание шумихи.

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Именно наследница нашла певицу и ее третьего мужа, яхтсмена Юрия Фирсова, дома. Якобы те выпивали на протяжении нескольких дней. Вероятно, по этой причине дочь и отправила обоих в наркоклинику. Спустя сутки муж певицы сбежал, а на третий день лечения Валентина Легкоступова впала в кому. Тогда-то и обнаружилась серьезная травма головы, и артистку перевели в другую больницу.

Полиция заинтересовалась этой историей. Накануне, 11 августа, были вызваны на допрос Юрий Фирсов и двое ее детей – дочь Анэтта и сын Матвей. Наследники артистки во всем винят новоиспеченного отчима. Но сам он уверяет, что Валентина Легкоступова перебрала с алкоголем и сама упала в ванной.

И вот сейчас стали известны первые результаты проверки по этому делу. По данным следователей, Валентина Легкоступова действительно не была избита. Предварительно, причиной черепно-мозговой травмы и многочисленных ушибов стало падение певицы. В результате она сильно ударилась головой. Однако версию с рукоприкладством все же окончательно не сбрасывают со счетов.

Валентина Легкоступова продолжает находиться в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели операцию по удалению гематомы в ее голове. По последним данным, артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Автор: 12 августа 2020, 16:33 Источник: сайт "Комсомольская правда", телеграм-канал 112
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