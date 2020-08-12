"Запои никого не добра не доводили": Кравец откровенно о причинах комы Легкоступовой

Муж певицы на допросе у следователей божился, что Валентина Легкоступова якобы сама упала и получила травмы. Мол, певица просто перебрала алкоголя, потеряла равновесие и получила травму головы и синяки по всему телу. По словам Юрия Фирсова они с Валентиной выпивали в течение нескольких дней, и он точно не помнит, когда именно артистка успела так покалечиться. Допросить же саму Валентину Легкоступову не представляется возможным – она в коме, в критическом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ.
"Мне многие знакомые рассказывали, что будто бы Легкоступова в молодости якобы сильно поддавала, – вздыхает Кравец. – Неустроенная личная жизнь, постоянные разъезды, проблемы с детьми – все это и заставляло ее взяться за стакан. Хотя на людях она всегда держалась молодцом, мало кто знал, что есть проблемы".
"Несколько лет назад Валентина, как мне рассказывали, остепенилась, взялась за ум – похудела, молодела, сделала модную прическу, набила "татуху" и завязала со спиртным, – продолжает Кравец. – Не подшивалась, не кодировалась, а силой воли заставила себя перебороть тягу. Она очень волевая женщина!"
Алена, как и многие, была в шоке, узнав, что причиной несчастья с любимой певицей могла стать все та же проклятая пьянка. "Я так радовалась, когда узнала, что Валечка снова вышла замуж, обвенчалась и наконец-то обрела давно желаемую гармонию в жизни, – охает Кравец. – Неужто муж сбил с пути истинного и стал опять спаивать? Кошмар, если так. Ведь запои еще никого до добра не доводили! Они сгубили многих звезд! От пьянства и наркотиков умерли актеры Высоцкий, Марьянов, Еременко, попал в страшную автоаварию Ефремов... "
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