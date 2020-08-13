Сын наплевал на судьбу опозорившегося на всю страну Ефремова

Второе обращение должно было серьезно поддержать Михаила Ефремова. Обвиняемый в смертельном ДТП артист недавно пережил инсульт.
По словам источника в театре, худрук Виктор Рыжаков подписывать письмо не стал. Его примеру последовал Никита Ефремов.
Говорят, что он один из любимчиков нового руководителя "Современника". Коллеги гадают, что послужило причиной отказа от поддержки отца. Возможно, это осуждение родителя.
Впрочем, представитель театра дал понять, что у Никиты тоже рыльце в пушку. По его словам, Ефремов, как и его знаменитые отец и дед, неравнодушен к спиртному. "Никита уже два раза стационарно лечился от пьянства, поэтому Мишу ему осуждать не стоит", – заявил инсайдер.
Он добавил, что артист пил горькую, и когда худруком "Современника" была Галина Волчек, но таких драм с ним не происходило. Та умела поддерживать подопечных, берегла таланты и своих не предавала. Источник в театре заявил, что новому руководству "Современника" Михаил Ефремов не нравится.
Напомним, что актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас звезда находится в Боткинской больнице. Артист пережил инсульт, его состояние оценивается как среднетяжелое.
Как писали "Дни.ру", роковая авария произошла 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на внедорожнике на встречную полосу и врезался в авто курьера Сергея Захарова. Позже мужчина скончался в больнице.
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