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"Кома Легкоступовой – простой пиар": Ольга Зарубина выступила с заявлением

Ольга Зарубина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В тусовке активно обсуждают произошедшее с Валентиной Легкоступовой, попавшей в больницу с многочисленными травмами. Ольга Зарубина отреагировала на слова тех, кто не поверил в несчастье певицы.
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Ольга Зарубина призналась, что не может поверить в случившееся с Валентиной Легкоступовой. "Валентина – выдающаяся певица, с уникальным голосом! Как она была счастлива, когда наконец обрела свое счастье, вышла замуж, обвенчалась", – отметила Зарубина.

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Она с возмущением реагирует на слова тех, кто считает, будто беда, случившаяся с Валентиной Легкоступовой, может быть выдуманной. По мнению некоторых, певица могла специально выдать такую жуткую информацию, чтобы о ней лишний раз заговорили. "Мне сегодня без конца звонят друзья из тусовки. Многие из них считают, что кома Легкоступовой – простой пиар. Что таким образом Валентина решила напомнить о себе и заработать на этом. Один мой приятель сказал: "У вас сейчас концертов нет: артисты голодают. Она таким образом зарабатывает. У нас же народ любит сопереживать!" – рассказала певица.

Однако Ольга Зарубина не желает верить в такой "липкий" сценарий. Она знает Валентину Легкоступову исключительно как порядочного человека.

А вот певица Мила Романиди, хорошо знающая артистку, не может поверить в то, что Валентина Легкоступова могла злоупотреблять алкоголем. Она вспомнила, как пару лет назад они выступали на одном благотворительном мероприятии, было холодно, им предлагали выпить, чтобы согреться, однако обе отказались. "Мы пили горячий чай", – отметила приятельница артистки.

Зашла речь и о третьем муже Валентины Легкоступовой Юрии Фирсове. Подозревают, что он может быть причастен к тому, что артистка получила серьезные травмы, что сейчас находится в больнице в состоянии комы и на ИВЛ.

"Валя после встречи с Фирсовым парила от счастья. Всегда говорила: "Мы так похожи!" У них была большая любовь – они даже венчались. Я, кстати, знакома и с Фирсовым. Он подружился со мной в социальных сетях. Как я поняла, он подружился со всеми друзьями Вали. Не хочется верить, что он причастен к этой беде ", – заключила женщина.

Автор: 12 августа 2020, 13:31 Источник: "Собеседник", "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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