Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Чтобы дал поручение": адвокат Ефремова планирует обратиться за помощью к Путину

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Эльман Пашаев оказался одним из немногих, если не единственным адвокатом, согласившимся защищать нерадивого актера. Однако даже такому смелому юристу стало тяжело отстаивать права артиста.
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Пашаев заявил, что ему препятствуют вести дело извне. По словам специалиста, ни одно учреждение не соглашается проводить какие-либо экспертизы по его запросу. Без этого Михаил Ефремов может лишиться последних шансов на облегчение судьбы.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

"Во всех экспертизах нам отказали: медэкспертиза, автотехника, биология. Мы не можем работать", – сказал журналистам адвокат.

По словам юриста, все эксперты просят его не делать запрос или прямо отказываются от проведения необходимых процедур. Эльман Пашаев считает, что специалисты не хотят с ним сотрудничать из-за распоряжений, "спущенных" от вышестоящих инстанций. В связи с этим он намерен обратиться лично к президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.


Адвокат заверил, что не намерен просить, чтобы Михаил Ефремов был помилован. Он также не планирует обращаться за смягчением приговора. Пашаев подчеркнул, что хочет от главы государства и высокопоставленных лиц одного: чтобы ему не мешали вести дело, передает Пятый канал.

"Буду добиваться от президента, чтобы дал поручение, дабы все было в рамках закона", – добавил юрист.

Эльман Пашаев также заявил, что ему поступают угрозы. Неизвестные якобы обещают посадить самого правозащитника за решетку, если он не прекратит отстаивать интересы Ефремова.


Автор: 12 августа 2020, 20:13

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