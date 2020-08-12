"Очень подгадил в жизни": певица Штурм откровенно о подозрительном муже Легкоступовой

Наталья Штурм прокомментировала несчастье, случившееся с Валентиной Легкоступовой. Певица считает, что к алкоголю коллегу мог пристрастить новый муж.

Валентина Легкоступова оказалась в больнице с травмами головы и тела. Последние дни она провела дома с третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым. По некоторым данным, супруги выпивали. На допросе Фирсов заверил, что Легкоступова упала в ванной, но когда это случилось, сказать затруднился.

Наталья Штурм, знакомая с Валентиной Легкоступовой, с удивлением узнала о несчастье. Для певицы было странно услышать о запое коллеги. "Валентина всегда была очень творческая, веселая, неунывающая. Она не то чтобы никогда не производила впечатление человека, у которого случаются запои, а я даже никогда не замечала, чтобы она в принципе пила", – отметила артистка.

Она предположила, что на певицу негативно повлиял новый супруг. "Возможно, этот ее муж в свободное от спорта время бухал и сделал ее зависимой от алкоголя. Непонятно только, как это возможно за такой короткий срок!" – сказала Штурм. Напомним, что Легкоступова и Фирсов поженились всего пару месяцев назад. Наталья не понимает, почему Юрий исчез сразу после происшествия, и сделала вывод, что в этой истории много вопросов.

То обстоятельство, что певица и яхтсмен познакомились в интернете, Штурм не смущает. Она напомнила, что со своим бывшим мужем встретилась в казино. "Тем не менее он мне нанес травмы средней тяжести – сломал ключицу, нос. В целом очень подгадил в жизни и продолжает это делать. А до него у меня было все нормально. Черт дернул выйти за него замуж!" – высказалась Наталья.