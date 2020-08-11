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"Будем молиться": Березину тяжело говорить после страшного известия о Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Утро 11 августа для легендарного диктора Владимира Березина было недобрым. Друзья сообщили о несчастье с подругой – певицей Валентиной Легкоступовой. Ее обнаружили без сознания с пробитой головой. Врачи говорят, что она впала в кому, и начался отек мозга.
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"Потрясение и шок, – ищет слова Владимир Березин в разговоре с корреспондентом "Дни.ру". – Все эти ужасные вещи про кому и отек мозга совершенно не вяжутся со всегда жизнелюбивой, позитивной Валечкой. Она всю жизнь несет радость людям, для каждого из нас как родственница. Сильная, волевая, она с честью прошла огонь, воды и медные трубы. Валя всегда знала свое место на сцене, у нее никогда не было и тени звездности, пафоса. Простая, открытая, радушная – таких людей мало".

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Знает он и нового мужа артистки Юрия Фирсова – того самого, которого дочь артистки якобы видела рядом с ней после трагедии. "Сыграли свадьбу этим летом, – говорит диктор. – Валечка им очень гордилась: мол, состоявшийся, спортивный, уверенный в себе мужчина. Она говорила, что наконец-то Господь за все ее тяготы и печали наградил таким человеком рядом. Что там случилось потом? Надеюсь, мы это узнаем".

Вспоминает Березин и знакомство с Легкоступовой. "В 1991 году мы в одном купе возвращались с южных гастролей, – рассказывает Владимир. – Я тогда только приехал в Москву из Свердловска, а Валечка была уже мегапопулярной, ее песни про "Ягоду-малину" и "Каплю в море" знала и пела вся страна. И вот последняя перед Москвой остановка поезда – в Туле. Каково же было мое удивление, когда Легкоступова начала собираться на выход. Я решил, что она ошиблась. "Нет, Володя, я тут, в Туле живу", – пояснила певица. Для меня это было шоком, ведь я был уверен, что все звезды живут в Москве. Ну, или на крайность в Ленинграде. Но в Туле!"

Действительно, несколько лет Валентина жила в Туле и работала в Тульской филармонии. Лишь в 1996 году она окончательно перебралась в столицу.

"Мы будем молиться за Валечку, будем надеяться, что все обойдется, что Господь не оставит ее, – заключает Березин. – Нам так нужны ее позитив и жизнелюбие!"

Автор: 11 августа 2020, 10:59
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