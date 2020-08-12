Валентина Легкоступова перестала дышать самостоятельно

Врачи спасают Валентину Легкоступову, которая впала в кому в результате отека мозга. А теперь стало известно, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Валентину Легкоступову и ее мужа Юрия Фирсова обнаружила в квартире дочь певицы. Артистка была в сознании, но с синяками и кровоподтеками. Анетта якобы отправила мать с супругом в наркологическую клинику. Оттуда Фирсов быстро исчез, а Легкоступову отправили в обычную больницу, потому что ее состояние ухудшилось.

Выяснилось, что у артистки серьезная травма головы – из-за отека мозга ей сделали трепанацию черепа. Певица в коме. А теперь стало известно, что Валентину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Друзья не верят в то, что звезда несколько дней провела в алкогольном угаре. Ее подруга Ольга Сивакова заявила, что у певицы непереносимость спиртного. "Никогда не пила, даже глоток шампанского не делала. Ей от одного запаха могло стать плохо – вот такая особенность организма, поэтому я совершенно точно могу сказать, что она не пила", – заверила приятельница.

Сивакова общалась с Легкоступовой пять дней назад – та была на подъеме и утверждала, что счастлива. Подруга сомневается в том, что к травмам певицы причастен ее муж Юрий Фирсов. "Поймите, Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным. И, конечно, он никакой не алкаш, как сейчас его пытаются представить", – заключила Ольга.