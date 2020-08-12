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Вскрылись неожиданные подробности короткой семейной жизни Легкоступовой

Вскрылись неожиданные подробности короткой семейной жизни Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com/
Третий муж Валентины Легкоступовой – яхтсмен Юрий Фирсов – производил на фанатов впечатление обеспеченного надежного мужчины. Тем удивительнее прозвучала новость, что супруги поселились в скромной квартире артистки на юго-востоке столицы.
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Недавно Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз, менее месяца назад влюбленные обвенчались. Новоиспеченные супруги стали жить вместе в квартире певицы. Причем расположена она не в элитном ЖК, как это сейчас модно у знаменитостей, а в обычной многоэтажке рядом с метро "Текстильщики". В Сети поклонники певицы бурно обсуждают это обстоятельство. Дело в том, что они были уверены, что Юрий Фирсов состоятельный человек и приведет Валентину Легкоступову на свою территорию.

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А вчера, 11 августа, стало известно, что как раз в этой квартире дочь Анэтта, безуспешно разыскивающая артистку в течение двух недель, обнаружила ее с новоиспеченным мужем в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии в разговоре с полицией женщина сообщила, что на лице и теле Валентины Легкоступовой были синяки и кровоподтеки. Сейчас за жизнь артистки сражаются врачи: у нее отек мозга, кома.

Остается только догадываться, почему Юрий Фирсов, ради которого Валентина Легкоступова бросила мужа после 20 лет брака, сам не обратился в скорую помощь или хотя бы позвонил детям артистки. Кстати, говорят, с сыном Валентины Матвеем у Юрия отношения не сложились. Якобы наследник певицы требовал, чтобы тот завязал со спиртным, а тот ему угрожал. Тогда сын уехал в свой дом в деревне и больше в квартиру артистки не возвращался.

В передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Валентина Легкоступова буквально сияла от счастья. Она нахваливала Юрия Фирсова, заявляя, что ей повезло встретить наконец своего человека. "Это любовь с первого взгляда – увидела и что-то перевернулось внутри. Мы два энерджайзера, которые еще в жизни столько хорошего сделают. Он – моя лебединая песня!" – утверждала певица.

Автор: 12 августа 2020, 08:54 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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