Устраивал скандалы и угрожал: сын откровенно о муже Легкоступовой

В Сети распространилась объяснительная записка сына Валентины Легкоступовой Матвея для полиции. В ней он рассказал о Юрии Фирсове. По его словам, мужчина мог претендовать на квартиру Валентины Легкоступовой и решил избавиться от супруги. Кроме того, утверждает Матвей, новоиспеченный супруг якобы неоднократно устраивал скандалы и даже угрожал родственникам артистки.
Тем не менее, наследник певицы точно не знает, что именно случилось с его матерью в тот день. В своей объяснительной он лишь уточнил, что после бракосочетания Фирсов и Легкоступова стали злоупотреблять спиртным.
Отметим, что ранее на допросе яхтсмен утверждал, что певица просто упала в ванной и расшиблась до комы. Причем когда это случилось, Юрий Фирсов точно сказать не смог. Следователи проверяют показания спортсмена.
Между тем появилась информация о том, что якобы дочь отправила Валентину Легкоступову в наркологическую клинику под чужой фамилией. Напомним, что первоначально появились данные о том, что певица была обнаружена дочкой в квартире, где на протяжении нескольких дней выпивала с супругом. Увидев всю эту картину, дочь артистки и отправила пару в специализированное заведение.
Уже оттуда певица, которой стало хуже, попала в обычную больницу. При этом сообщалось, что Юрий Фирсов якобы исчез. Что, впрочем, не помешало репортерам найти его и взять комментарий. Мужчина утверждал, что певица просто упала в ванной и волноваться не о чем. Однако, согласно некоторым данным, состояние Валентины Легкоступовой вызывает серьезные опасения. Якобы ей диагностированы субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени.
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