"У него даже не было вещей": Разин рассказал о судьбе солиста "Ласкового мая" Крестовского

Продюсер поведал, как сейчас живет Олег Крестовский. Певец – счастливый семьянин.

Олег Крестовский – один из самых любимых солистов группы "Ласковый май". Разин пригласил его в коллектив в 1990 году, когда был на концерте в Киеве. По словам продюсера, молодой вокалист сразу стал звездой.

Впервые на сцену Олег Крестовский вышел на детском марафоне в гостинице "Орленок". "У него даже не было вещей, чтобы выйти на центральное телевидение", – отметил Разин. Тогда Юра Шатунов одолжил певцу джинсы и майку.

Сейчас Олег Крестовский счастлив в семейной жизни. У него две дочери. "Он – прекрасный человек, любящий отец... Олежа, мы тебя помним и любим", – признался Разин. От лица всего коллектива он пожелал коллеге счастья.

Есть предположение, что Олег Крестовский в свое время должен был заменить в группе покинувшего ее Костю Пахомова. Вскоре ему был записан целый сольный альбом "Озорная девчонка".

По слухам, после ухода из "Ласкового мая", Олег Крестовский основал группу "Принц и Нищий", но эти домыслы были позже опровергнуты. После ухода из коллектива артист музыкой больше не занимался.