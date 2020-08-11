Что сказал на допросе муж находящейся в критическом состоянии Легкоступовой

Валентина Легкоступова оказалась в больнице с отеком мозга, она в коме. Что случилось с артисткой, выясняет полиция.

На допросе, куда Юрия Фирсова доставили правоохранители, мужчина объявил, что Валентина Легкоступова сама упала и получила травмы. Супруг известной исполнительницы утверждает, что певица просто перебрала алкоголя, потеряла равновесие и получила травму головы и синяки по всему телу.

Однако Юрий Фирсов признался, что они с Валентиной легкоступовой выпивали в течение нескольких дней, и он точно не помнит, когда именно артистка успела так покалечиться. Теперь следователь проверяет показания яхтсмена. Пока допросить Валентину Легкоступову не представляется возможным – она в коме, в критическом состоянии.

Отметим, что пока журналисты не смогли взять комментарий ни у сына артистки Матвея, ни у дочери Анетты. А ведь сообщалось, что якобы это она обнаружила мать в плачевном состоянии. Правда, тогда женщина решила, что Легкоступовой и Фирсову нужна помощь нарколога, и отправила пару в специализированную клинику. Сообщалось, что оттуда мужчина вскоре сбежал, а певицу перевели в другую больницу, потому что ей стало хуже.

Остается только догадываться, что же на самом деле произошло между супругами. А ведь они меньше месяца назад обвенчались в одной из церквей Крыма. Валентина Легкоступова выбрала храм в деревне Грушевка. "Это родовое место. Здесь выросли мои папа, дедушка, прадед", – поясняла в интервью Валентина Легкоступова.

Напомним, исполнительница таких хитов как "Капля в море" и "Ягода-малина" встретила будущего мужа в соцсетях несколько лет назад. Он пригласил артистку в регату, и та не смогла отказать. Вскоре Валентина Легкоступова увлеклась яхт-спортом и даже стала участвовать в международных соревнованиях.