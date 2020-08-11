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Полиция схватила мужа покалеченной Легкоступовой

Полиция схватила мужа покалеченной Легкоступовой

Валентина Легкоступова с мужем. Фото: instagram.com/legkostupovavalentina
События стремительно развиваются вокруг Валентины Легкоступовой. Женщина оказалась в больнице, получив отек мозга и множественные травмы при загадочных обстоятельствах.
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Стало известно, что третьего мужа Валентины Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова задержали полицейские. Сообщается, что его уже везут на допрос. Ранее появилась шокирующая информация, будто дочь нашла Валентину Легкоступову дома с синяками по всему телу и травмой головы. Причем, по некоторым данным, этому предшествовало несколько дней алкогольных возлияний артистки с мужем. А когда наследница певицы попала в квартиру, то обнаружила мать и ее мужа, которых потом будто бы отправила в наркологическую клинику.

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Вот только вскоре Юрий Фирсов оттуда сбежал, а Валентине Легкоступовой стало хуже, ее перевели в обычную больницу. Там-то артистке якобы и диагностировали отек мозга. Певица впала в кому. Теперь полиция рассматривает два варианта: или ее избил муж, или она упала сама.

Интересно, что незадолго до задержания Юрий Фирсов общался с журналистами. Он заявил, что о состоянии Валентины Легкоступовой волноваться не нужно. Якобы артистка упала в ванной, вначале она не почувствовала дискомфорта, однако потом стала жаловаться на головную боль, и ее госпитализировали.

При этом Юрий Фирсов выразил уверенность, что уже через пару дней Валентина Легкоступова будет выписана из клиники. Отметим, что ни с дочкой Анеттой, ни с сыном Матвеем представители СМИ пока не общались, поэтому никто не может подтвердить или опровергнуть слова супруга певицы.

Друзья, узнав о госпитализации Валентины Легкоступовой, молятся за ее здоровье. Например, диктор и ведущий Владимир Березин. Они познакомились в 1991 году, когда ехали в одном купе. "Я тогда только приехал в Москву из Свердловска, а Валечка была уже мегапопулярной, ее песни про "Ягоду-малину" и "Каплю в море" знала и пела вся страна", – поделился воспоминаниями Владимир Березин.

Автор: 11 августа 2020, 13:11
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