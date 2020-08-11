Полиция схватила мужа покалеченной Легкоступовой

События стремительно развиваются вокруг Валентины Легкоступовой. Женщина оказалась в больнице, получив отек мозга и множественные травмы при загадочных обстоятельствах.

Стало известно, что третьего мужа Валентины Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова задержали полицейские. Сообщается, что его уже везут на допрос. Ранее появилась шокирующая информация, будто дочь нашла Валентину Легкоступову дома с синяками по всему телу и травмой головы. Причем, по некоторым данным, этому предшествовало несколько дней алкогольных возлияний артистки с мужем. А когда наследница певицы попала в квартиру, то обнаружила мать и ее мужа, которых потом будто бы отправила в наркологическую клинику.

Вот только вскоре Юрий Фирсов оттуда сбежал, а Валентине Легкоступовой стало хуже, ее перевели в обычную больницу. Там-то артистке якобы и диагностировали отек мозга. Певица впала в кому. Теперь полиция рассматривает два варианта: или ее избил муж, или она упала сама.

Интересно, что незадолго до задержания Юрий Фирсов общался с журналистами. Он заявил, что о состоянии Валентины Легкоступовой волноваться не нужно. Якобы артистка упала в ванной, вначале она не почувствовала дискомфорта, однако потом стала жаловаться на головную боль, и ее госпитализировали.

При этом Юрий Фирсов выразил уверенность, что уже через пару дней Валентина Легкоступова будет выписана из клиники. Отметим, что ни с дочкой Анеттой, ни с сыном Матвеем представители СМИ пока не общались, поэтому никто не может подтвердить или опровергнуть слова супруга певицы.

Друзья, узнав о госпитализации Валентины Легкоступовой, молятся за ее здоровье. Например, диктор и ведущий Владимир Березин. Они познакомились в 1991 году, когда ехали в одном купе. "Я тогда только приехал в Москву из Свердловска, а Валечка была уже мегапопулярной, ее песни про "Ягоду-малину" и "Каплю в море" знала и пела вся страна", – поделился воспоминаниями Владимир Березин.