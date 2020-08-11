Муж рассказал о состоянии госпитализированной Легкоступовой

В Сети появились данные о том, что Валентина Легкоступова попала в больницу с отеком мозга. Якобы в клинику артистку увезли после нескольких дней алкогольного угара с мужем Юрием Фирсовым.

Журналисты сумели связаться с супругом Валентины Легкоступовой. Юрий Фирсов в шоке от того, что говорят о них с женой. "Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали. Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" – возмутился мужчина, хотя и признал, что певица в больнице. Волноваться, по его словам, не нужно.

Неприятность случилась с Легкоступовой чуть более недели назад. "Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. На третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую – не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать", – заявил Фирсов.

Отметим, что поженились они недавно. Меньше месяца назад Валентина и Юрий обвенчались в одном из храмов в Крыму. На таинство были приглашены только самые близкие люди.

Легендарный диктор Владимир Березин не верит, что Юрий Фирсов, как сообщали некоторые СМИ, причастен к госпитализации Валентины Легкоступовой. Наоборот, по словам ведущего, певица была счастлива с ним. "Валечка им очень гордилась: мол, состоявшийся, спортивный, уверенный в себе мужчина. Она говорила, что наконец-то Господь за все ее тяготы и печали наградил таким человеком рядом", – отметил Березин.

Союз с Фирсовым стал для Легкоступовой третьим. За плечами у артистки два брака, в которых появились ее наследники – дочь Анетта и сын Матвей.