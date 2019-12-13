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Постаревший Сергей Светлаков показал красавицу-дочь

Сергей Светлаков. Фото: www.globallookpress.com
12 декабря актеру Сергею Светлакову стукнуло 42 года. Удивительно, но в этот же день стала старше и его дочь от первого брака Анастасия. Девочке исполнилось 11 лет. 
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В честь общего с наследницей дня рождения шоумен поделился семейным снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. На фото он позирует с юной красавицей, приняв с ней одинаковые позы.

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"Сегодня мы повзрослели" – лаконично подписал снимок с дочкой Светлаков.

Родственники даже одеты в одной цветовой гамме – белый верх, черный низ. Внешне они тоже очень сильно схожи. По мнению фолловеров, Анастасия просто копия звездного отца. "Двое из ларца", "Точно Сергей ваша, по передачам вроде ДНК ходить не заставят", "Папин ребенок!", "Вы очень похожи", "Одно лицо", – отметили поклонники.

"Как так? С папой одно лицо, а получилась настоящая красавица!", – ехидно высказалась пользователь Сети.

Также фанаты активно оставляли всевозможные пожелания в честь праздника. Маленькой Анастасии они желали оставаться такой же красавицей и радовать отца, а ее родителю долголетия и творческих успехов. 

13 декабря 2019, 15:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

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