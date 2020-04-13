Светлаков будет вести новостную программу на федеральном канале со своей дачи

В интернет-пространстве сейчас множество новостей, связанных с коронавирусом. СМИ ежечасно снабжают жителей планеты свежей информацией о пандемии. Хороших известий, кажется, совсем не осталось. Актер Сергей Светлаков решил исправить этот факт и рассказывать народу забавные факты, не говоря ни слова о коронавирусе. Новое шоу "Светлые новости" будет выходить на канале СТС.
Согласно задумке передачи, действия будут происходить на даче Светлакова. Заглянувший в гости во время самоизоляции сосед Антон Лирник составит актеру компанию. Как пишет портал "Вокруг ТВ", шоумены будут обсуждать только позитивные новости: севшего на шпагат чиновника, свадьбу с картонными гостями, любовные отношения панд в гонконгском зоопарке и тому подобное.
Чтобы сделать шоу более забавным, съемки будут мешать вести семья Сергея. В кадр будут лезть дети и жена Антонина Чеботарева.
Отметим, что до этого Светлаков запускал в своем инстаграм-аккаунте рубрику "Только светлые новости", которая пришлась по душе поклонникам. Именно их просьбы сподвигли актера на более профессиональную съемку шоу.
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