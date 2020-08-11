Певица Валентина Легкоступова с отеком мозга впала в кому

Исполнительницу бессмертного хита "Ягода-малина" Валентину Легкоступову еще в сознании в квартире обнаружила дочь. Говорят, будто на теле артистки виднелись синяки, а рядом с ней находился муж Юрий Фирсов.
По некоторым данным, они несколько дней выпивали и не выходили на связь. Дочь явилась домой к Легкоступовой, увидела жуткую картину и вызвала скорую. Супругов увезли в наркологическую клинику. Фирсов в какой-то момент сбежал, а состояние Легкоступовой резко ухудшилось.
У певицы была пробита голова, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Легкоступова в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают состояние артистки как крайне тяжелое. Что касается Фирсова, то его ищут.
Отметим, что пара оформила отношения совсем недавно. Меньше месяца назад влюбленные обвенчались. Фирсов признался, что был давно влюблен в Легкоступову, но не мог предположить, что станет ее мужем.
Избранник звезды – человек известный в определенных кругах. Он девятикратный чемпион России, мастер спорта международного класса. Фирсов первым из наших соотечественников прошел Атлантику в одиночку на регате.
Легкоступова встретила будущего мужа в соцсетях несколько лет назад. Он пригласил артистку в регату, и та не смогла отказать. Вскоре певица увлеклась яхт-спортом и даже стала участвовать в международных соревнованиях.
Напомним, что Валентина Легкоступова была замужем дважды. В первый раз она сочеталась браком с музыкантом по имени Игорь. Вторым ее супругом стал артист Алексей Григорьев, которому исполнительница родила сына Матвея. Спустя 20 лет Легкоступова развелась. По ее словам, с Григорьевым они остались в хороших отношениях.
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