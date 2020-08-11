Юлия Проскурякова омолодилась в Юрмале

На этот раз Проскурякова смогла удовлетворить запросы многочисленной аудитории. Певица покорила поклонников обновленным внешним видом и стройной фигурой.
Теперь подписчики Юлии Проскуряковой разделились на два лагеря. Одни восхитились ее стремлением к идеалу. Другие же посетовали, что солистка "прогнулась под общественное мнение".
"Вы и так были хороши! Зачем эти манипуляции?" – удивленно заявила одна из поклонниц звезды.
Пользователи "Инстаграм" уверены, певица не должна была вестись на неконструктивную критику и пытаться угодить избалованным фанатам. По словам аудитории, Юлия потеряла свой собственный стиль и стала похожа на всех звезд российского шоу-бизнеса.
Сама же Проскурякова перестала отвечать на подобные заявления и только похвасталась очередным кадром, сделанным на отдыхе.
На фотографиях отчетливо видно, что жена Игоря Николаева похудела и расцвела. То ли Юрмала плодотворно повлияла на внешний вид Юлии, то ли певица еще на карантине занялась собой.
Возможно, это солнечные ванны сказались на Проскуряковой. Певица уже несколько дней наслаждается отдыхом и проводит время с семьей.
Стоит отметить, что ради поездки к морю Игорю Николаеву пришлось изрядно потрясти свой кошелек. Музыкант арендовал частный самолет, чтобы добраться до Рижского взморья.
Напомним, многие звезды российского шоу-бизнеса уже смогли вырваться за границу. Например, Светлана Лобода и Филипп Киркоров улетели в Грецию.
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