37-летнюю Ходченкову без макияжа сравнили с подростком: Как девочка

Светлана Ходченкова считается одной из красивых женщин отечественного кинематографа. Она впечатляет своей уникальной внешностью. Поклонники неоднократно отмечали, что звезда голливудского блокбастера "Росомаха: Бессмертный" прекрасна даже без макияжа. Если она не пользуется косметикой, то выглядит как школьница.
Недавняя публикация Ходченковой в "Инстаграм" очень понравилась подписчикам. Актриса опубликовала два селфи, сделанные в яркий солнечный день. На одном из кадров Светлана похвасталась своей находчивостью. Она вколола в пучок волос зубную щетку. "В каждом человеке есть солнце", – подписала она снимки.
Поклонники наградили артистку всевозможными комплиментами. "Очаровашка!", "Восхищаюсь вами", "Юная девочка", "Ты идеальная", – написали пользователи Сети. Некоторые подписчики отметили стройность Ходченковой, пошутив, что актриса питается лишь солнцем.
Напомним, недавно журналисты писали о романе Светланы с резидентом Comedy Club Семеном Слепаковым. Однако такая информация стала неожиданностью даже для актрисы. Она и юморист лишь посмеялись над слухами.
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