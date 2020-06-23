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Ходченоква напугала народ худобой

Ходченоква напугала народ худобой

Светлана Ходченкова. Фото: "На острие" (2020)
На своей странице в "Инстаграм" Светлана Ходченкова выложила серию снимков с пробежки в парке. Комментаторам бросилась в глаза поразительная худоба актрисы.
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Светлана Ходченкова оказалась немногословна при описании фотографий с пробежки. Она ограничилась многоточием и изображением в виде сердца. Гадать, что же подобная пиктография может значить, подписчики не стали, вместо этого сосредоточившись на обсуждении ее внешности.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

По мнению пользователей Сети, Светлана Ходченкова слишком увлеклась похудением. Выступающие острые колени, заметный просвет между бедер, которые по своей ширине почти сравнялись с икрами, не на шутку перепугал некоторых особенно впечатлительных комментаторов. Своими эмоциями они тут же поспешили поделиться с самой актрисой.

"Чет с худобой перебор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "вам не надо бегать, надо больше кушать", – заметили некоторые поклонники.

Нашлись и те, кто стал настаивать, что "и в такой форме" Светлана Ходченкова очень красива, женственна и мила. Ну а третьи так и вовсе не стали обсуждать формы актрисы, сосредоточившись на том, чтобы как можно более красочно выразить свое восхищение.

Примечательно, что обратили подписчики внимание и на то, в какой локации были сделаны снимки. Самые внимательные обратили внимание, что фотографии были сделаны в парке на ВДНХ. Более того, нашлись даже те, кто присутствовал поблизости в момент съемки.

Автор: 23 июня 2020, 06:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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