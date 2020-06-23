Ходченоква напугала народ худобой

На своей странице в "Инстаграм" Светлана Ходченкова выложила серию снимков с пробежки в парке. Комментаторам бросилась в глаза поразительная худоба актрисы.

Светлана Ходченкова оказалась немногословна при описании фотографий с пробежки. Она ограничилась многоточием и изображением в виде сердца. Гадать, что же подобная пиктография может значить, подписчики не стали, вместо этого сосредоточившись на обсуждении ее внешности.

По мнению пользователей Сети, Светлана Ходченкова слишком увлеклась похудением. Выступающие острые колени, заметный просвет между бедер, которые по своей ширине почти сравнялись с икрами, не на шутку перепугал некоторых особенно впечатлительных комментаторов. Своими эмоциями они тут же поспешили поделиться с самой актрисой.

"Чет с худобой перебор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "вам не надо бегать, надо больше кушать", – заметили некоторые поклонники.

Нашлись и те, кто стал настаивать, что "и в такой форме" Светлана Ходченкова очень красива, женственна и мила. Ну а третьи так и вовсе не стали обсуждать формы актрисы, сосредоточившись на том, чтобы как можно более красочно выразить свое восхищение.

Примечательно, что обратили подписчики внимание и на то, в какой локации были сделаны снимки. Самые внимательные обратили внимание, что фотографии были сделаны в парке на ВДНХ. Более того, нашлись даже те, кто присутствовал поблизости в момент съемки.