"Придется снять": Ходченкова не постеснялась раздеться на камеру

В отличие от многих располневших на карантине знаменитостей, актриса Светлана Ходченкова не дает себе расслабиться и строго следит за собой. Самоизоляция не мешает красавице активно заниматься спортом. Видимо, чтобы подбодрить поклонников и мотивировать их следовать хорошему примеру, актриса решила блеснуть своей фигуркой.
Заточенные в квартирах россияне не вылезают из постелей и по полдня проводят в нарядах для сна. А вот Светлана Ходченкова решила сбросить пижамку и облачилась в обтягивающий спортивной костюм, чем привела в восторг поклонников.
"Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето", – подогрела интерес знаменитость.
Брючки в облипку и короткий топ продемонстрировали все достоинства звездной фигуры. Артистка сдобрила пост мотивирующей надписью.
"Продолжаю подготовку к съемочному сезону, не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег", – пооткровенничала актриса в своем инстаграм-аккаунте.
Фанаты поспешили отреагировать на провокационное фото. Причем не все поддержали звезду в стремлении еще больше похудеть. "А разве вы не в идеальном состоянии и тела, и духа?", "Господи, куда еще худеть-то?" – удивились некоторые.
Стоит отметить, что Светлана Ходченкова действительно выглядит потрясающе. Актриса хорошеет день ото дня. Так что выдержке девушки, вынужденной, как и многие, сидеть дома, можно только позавидовать.
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