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"Придется снять": Ходченкова не постеснялась раздеться на камеру

Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Всегда подтянутая артистка и на самоизоляции выглядит потрясающе. Женщина знает свои сильные стороны, поэтому без ложной скромности скинула лишнюю одежду перед фотообъективом.
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В отличие от многих располневших на карантине знаменитостей, актриса Светлана Ходченкова не дает себе расслабиться и строго следит за собой. Самоизоляция не мешает красавице активно заниматься спортом. Видимо, чтобы подбодрить поклонников и мотивировать их следовать хорошему примеру, актриса решила блеснуть своей фигуркой.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Заточенные в квартирах россияне не вылезают из постелей и по полдня проводят в нарядах для сна. А вот Светлана Ходченкова решила сбросить пижамку и облачилась в обтягивающий спортивной костюм, чем привела в восторг поклонников.

"Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето", – подогрела интерес знаменитость.

Брючки в облипку и короткий топ продемонстрировали все достоинства звездной фигуры. Артистка сдобрила пост мотивирующей надписью.

"Продолжаю подготовку к съемочному сезону, не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег", – пооткровенничала актриса в своем инстаграм-аккаунте.

Фанаты поспешили отреагировать на провокационное фото. Причем не все поддержали звезду в стремлении еще больше похудеть. "А разве вы не в идеальном состоянии и тела, и духа?", "Господи, куда еще худеть-то?" – удивились некоторые.

Стоит отметить, что Светлана Ходченкова действительно выглядит потрясающе. Актриса хорошеет день ото дня. Так что выдержке девушки, вынужденной, как и многие, сидеть дома, можно только позавидовать.

17 мая 2020, 04:03 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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