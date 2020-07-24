Престарелой жене Гогена потребовалась госпитализация

Отпуск Гогена Солнцева перестал быть беззаботным. Его 65-летней супруге Екатерине Терешкович потребовалась помощь медиков.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович женаты уже два года. За это время супруги расставались, сходились, ссорились, мирились. Практически каждое громкое событие в жизни возлюбленных освещалось в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир".

В жизни шоумена даже появилась 59-летняя любовница Лидия, которая спустя нескольких месяцев вражды все-таки подружилась с Екатериной. Но в отпуск, похоже, супруги отправились вдвоем.

Гоген опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлен вместе с Екатериной лежа в кровати. Шоумен прильнул к супруге, которая, как он сообщил, обгорела "в пух и прах". Женщина получила солнечный ожог, из-за чего ее муж всполошил администрацию отеля.

Он пытался объяснить сотрудникам гостиницы, что Екатерину необходимо отправить в ожоговый центр, но они не понимали по-русски и по-английски. Какое продолжение получила эта история, Солнцев рассказывать не стал. Он лишь поинтересовался у поклонников, происходили ли в их жизни сложности из-за языкового барьера.

Пользователи Сети посоветовали народное средство – сметану. Этим продуктом, как известно, можно уменьшить болевой синдром. Другие же подписчики решили съязвить: "Малахова на помощь зови".