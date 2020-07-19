Утяшева раскрыла подробности личной жизни Гарика Харламова

Гимнастка Ляйсан Утяшева решила подогреть интерес публики в личном блоге в "Инстаграм". Посетив очередную светскую вечеринку, телеведущая поделилась уникальными кадрами. На них был запечатлен Гарик Харламов со своим новым партнером по танцам.

Из-за громкого развода Кристины Асмус и Гарика Харламова постоянно не утихают сплетни, связанные с личной жизнью артистов. Поклонники гадают, кто же станет следующей спутницей миллионера.

Предположения многочисленных фанатов Хараламова развеяла Ляйсан Утяшева – знаменитая гимнастка и телеведущая. В миг разрушив все догадки общественности, жена Павла Воли показала, как на самом деле строится личная жизнь Гарика.

Знаменитость опубликовала снимок, на котором Харламов предстал в обнимку с мужем гимнастки – Павлом Волей. Судя по всему, артисты танцевали медленный танец. Удивительно, но в этот вечер многие звезды решили побыть в новом амплуа.

"Вот она, новая девушка Гарика. Ловите сенсацию!", – подписала разоблачающий снимок Ляйсан.

Так, партнершей самой Утяшевой стала Екатерина Решетникова – хореограф проекта "Танцы" на канале ТНТ. Всего за один вечер Гарик Харламов отказался от женского внимания и переметнулся на сторону известного комика.

Напомним, актер все еще не развелся с Кристиной Асмус, но официально заявил, что свободен и открыт для новых знакомств. Гарик Харламов лишь высказался о своем намерении подать заявление о разводе с артисткой.