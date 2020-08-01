Сына Алибасова будут судить за избиение экс-директора группы "На-На"

Недавно сын Бари Алибасова появился в шоу Первого канала, в съемках которого также приняли участие друзья музыканта. В какой-то момент наследник продюсера вступил в перепалку с экс-директором группы "На-На" Андреем Назаровым, а потом и вовсе полез на него с кулаками.
Якобы Алибасов-младший таким образом заступился за оскорбленного отца. Он повалил на мраморный пол Назарова, и тот потерял создание прямо во время съемок.
Экс-директор коллектива "На-На" не стал терпеть такого отношения к себе. Он написал заявление в полицию с требованием возбудить против Бари-младшего уголовное дело по 115 статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Сын музыканта может три месяца провести в следственном изоляторе или же получить штраф на 80 тысяч рублей.
Также Назаров хочет денежную компенсацию. Он подал гражданский иск на три миллиона рублей.
Тем временем Бари Алибасов находится в психиатрической больнице. По словам сына, музыкант отравился алкоголем, после чего у него начались проблемы с психикой и нервной системой. В этом месяце продюсера группы "На-На" могут отправить в Калининград на длительное лечение.
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