Соседов облил помоями сестру Маликова

Сергей Соседов публично заявил, что не понимает возмущения семьи Маликова. По словам журналиста, все родственники звезды заслуживают конструктивной критики, на которую вовсе не стоит обижаться.

Соседов в пух и прах разнес Инну Маликову, получившую звание "Заслуженной артистки России" в 2019 году. Критик негодует, как дочь создателя ВИА "Самоцветы" смогла завоевать столь почетный титул.

Журналист добавил, что Инна Маликова не только прославилась благодаря своим родственникам, но и никогда не являлась гениальной певицей. Сергей Соседов назвал артистку "бесталантливой пустышкой" и обратился к звездной семье.

"Я должен сильно тронуться умом или заболеть, чтобы слушать Инну Маликову и "Новые Самоцветы". Тогда меня пора в больницу отправлять, по мне плачет психушка.", – резюмирует бескомпромиссный эксперт.

Конечно же, подобное заявление не пришлось по вкусу Маликовым. Отец Инны поспешил напомнить Сергею Соседову о Павле Слободкине, который в свое время руководил ансамблем "Веселые ребята", не имея вокальных данных.

Неудивительно, что все действующие лица данного конфликта уже устали критиковать друг друга. Сам же Соседов презрительно заявил о своем скептическом отношении к личности сестры Дмитрия Маликова.

Музыкальный эксперт уверен, Инна – это не тот человек, которого будут вспоминать как заслуженного артиста. Чайковский, Бетховен, Малер – вот, кого упоминает Сергей Соседов, рассуждая о настоящей музыке.

Критик до сих пор не может понять, за что Инна Маликова получила высокие регалии. Более того, Соседов добавил, что за все 15 лет, которые артистка провела "у руля" коллектива, он не слышал ни одной стоящей песни.