Пугачева на танцполе поразила поклонников

Алла Пугачева предстала перед поклонниками в прекрасном расположении духа, помолодевшая и похорошевшая. Максим Галкин запечатлел, как Примадонна зажигательно танцует на вечеринке.

В последнее время Алла Борисовна Пугачева довольно редко появлялась на публике. Все время карантина она проводила в своем загородном доме. Однако после отмены режима самоизоляции народная артистка решила наверстать упущенное и начала посещать увеселительные мероприятия.

Совсем недавно Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным побывала на одной из вечеринок. На мероприятии также присутствовали Татьяна Навка, Елена Север, Николай Басков, Григорий Лепс и многие другие.

После вечеринки актер Максим Галкин на своей страничке в социальной сети разместил видеоролик, на котором Алла Борисовна зажигает на танцполе под хит группы "Artik & Asti", а в какой-то момент народная артистка начала подпевать солистке Анне Дзюбе. За кадром слышен голос вокалистки, которая призывала представительниц светской элиты выйти на танцпол: " Ну, что, девочки, танцуем?", – зазывала Анна Дзюба.

Следует отметить, что не только представительницы прекрасного пола решили показать свое умение двигаться, но и их спутники не остались стоять в стороне. Так, Максим Галкин с удовольствием вышел поддержать свою супругу, оценив по достоинству новый хит группы "Artik & Asti".

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек 6-летних Лизу и Гарри. Алла Борисовна старается все свое свободное время уделять детям, поэтому вечерами она всегда дома, с семьей.