Беременная пышка из "Дома-2" устроила погром в роддоме

Саша Черно совсем скоро должна впервые стать мамой. Звезда "Дома-2" возмутилась, что гинеколог отказался принимать у нее роды и предложил кесарево сечение.

Девушка пришла в клинику на очередной осмотр, и врач, у которого она наблюдалась, отметил, что, учитывая вес будущей мамы, стоит подумать об альтернативных способах родоразрешения. Подобные слова вызвали гнев у звезды "Дома-2", и в итоге она не только закатила истерику, но и устроила погром, опрокинув несколько вещей в кабинете.

Позже Саша Черно извинилась за свое поведение и возместила ущерб. Ее супруг Иосиф Оганесян так и не понял, что вызвало гнев благоверной. В итоге участник телестройки на всякий случай решил обратиться за услугами другого гинеколога, чтобы не расстраивать жену.

Стоит отметить, что врачи часто прибегают к помощи кесарева сечения в случае, если к ним попадают девушки с большим весом. Считается, что данный способ родов поможет снизить нагрузку на ребенка и мать.

Однако звезда шоу "Дом-2" очень трепетно относится к своим килограммам. Она уже неоднократно взрывалась, если ей ставили в укор якобы лишние кило. Саша Черно просит просто отстать от толстяков, так как они сами решат, что им делать со своим телом.