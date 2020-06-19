"Я подумал, что умер": звезду "Дома-2" охватил сонный паралич после смерти бабушки

Участник реалити-шоу "Дом-2" Иосиф Оганесян рассказал, что его жизнь больше не была прежней после смерти бабушки. Он стал очень уязвим, поэтому начал пребывать в незнакомом ранее состоянии.

28-летний Иосиф Оганесян очень любил свою бабушку. После ее смерти он стал чаще чувствовать ужас и страх и, разумеется, его психологическое состояние стало ненормальным. По ночам молодой человек испытывал сонный паралич.

Участник "Дома-2" часто вспоминает, как однажды он уснул на полу и почувствовал холод и панику. Иосиф не мог пошевелиться. Однако он видел себя и свободно разговаривал. Оганесян звал на помощь родителей, которые были в другой комнате, но те его не слышали. Оказалось, это был сон.

Проснувшись в холодном поту, Иосиф еще долгое время не смог сомкнуть глаза. Он уверен, что тогда его сознание было доступным для потустороннего мира. Всего таких случаев у Оганесяна было три – даже на "Доме-2".

"Вы даже представить не можете на сколько мне было страшно. Я подумал, что умер", – написал молодой человек в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, в июле Иосиф Оганесян и его возлюбленная Саша Черно впервые станут родителями. Участники реалити-шоу "Дом-2" на время покинули поляну и сняли неподалеку квартиру. Недавно врачи выражали опасение, что у супругов родится здоровый малыш.