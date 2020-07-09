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"Официально психбольной": оскандалившийся Джиган нашел оправдание своим выходкам

Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun
Джиган стал новым гостем юмористического ютуб-шоу "Что было дальше?". В беседе с комиками артист рассказал свою точку зрения на ситуацию, которая внесла разлад в его семью.
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Напомним, скандал произошел в конце зимы. Тогда поведение популярного рэпера вызывало недоумение, и многие не понимали, что с ним. После рождения сына Давида музыкант слетел с катушек: пил, потреблял запрещенные вещества, изменял Оксане Самойловой и буянил. В итоге жена подала на развод, а Джиган отправился в лечебницу.

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Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Как оказалось, клиника была не одна, а целых четыре. Рэпер впервые пояснил, как дошел до жизни такой. Оказывается, артист бурно отмечал в Майами рождение долгожданного сына. Музыкант отдыхал на вечеринках, которые, как выяснилось, устраивал дилер. Он-то и подсунул Джигану тяжелые вещества, от которых у того сорвало крышу.

В эфире шоу артист вспомнил роковой вечер. После наркотиков ему стало плохо, поэтому он направился в туалет, думая, что сможет принять душ и отрезвиться. В итоге артист зашел в уборную, разделся до гола, и в таком виде его застала охрана клуба. Рэпер начал с драться, поэтому его скрутили и увезли в полицейский участок. С того дня все пошло наперекосяк.

Джиган пояснил, что ему было сложно вернуться к привычной жизни, но теперь все в порядке – артист наблюдается у специалистов. "Я официально психбольной", – подытожил рэпер.

Вот уже несколько месяцев музыкант пытается заслужить доверие Оксаны Самойловой, и кажется, ему это удается. Пара должна была развестись 15 июня, однако супруги не пришли в ЗАГС для расторжения брака. Модель позднее прокомментировала свое решение. Девушка заявила, что не простила мужа, но дала четверым детям шанс на отца рядом.

Автор: 9 июля 2020, 18:41 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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