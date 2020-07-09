Федосеева-Шукшина оскорбилась после резких слов сына Алибасова: Он говорит чудовищные вещи

На опубликованных кадрах видно, как Бари Алибасов-младший уговаривает отца развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, в состоянии музыканта виновата родня актрисы. Сын продюсера также считает, что Лидия Николаевна сошла с ума.
Федосеева-Шукшина посмотрела видео и очень расстроилась. Артистка с нетерпением ждет встречи с супругом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Также Лидия Николаевна отметила, что Алибасов-младший говорит чудовищные вещи.
Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник считает, что сын музыканта не должен был показывать всей стране состояние отца – это непорядочно. Она также отметила – Алибасова пока никто не признавал невменяемым, судебный процесс продолжается. По мнению юриста, сейчас очень важно, чтобы Лидия Николаевна и Бари Каримович встретились и поговорили.
На данный момент суд рассматривает иск Федосеевой-Шукшиной к Алибасову, который подаренную супругой квартиру переписал на своего помощника Сергея Моцаря. Кстати, последний сейчас присматривает за жильем продюсера на Мерзляковском переулке.
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