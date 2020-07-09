Федосеева-Шукшина оскорбилась после резких слов сына Алибасова: Он говорит чудовищные вещи

На днях в Сети появилось видео, на котором запечатлена встреча Бари Алибасова с сыном в психиатрической больнице. Состояние музыканта оставляет желать лучшего. Ему поставили диагноз "корсаковский психоз". Продюсер группы "На-На" отравился некачественным алкоголем, из-за чего нарушилась работа коры головного мозга.

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