"Тимати – гном": Анастасия Решетова вынуждена приседать на фото с мужем

Несколько дней назад состоялось открытие еще одного заведения семейного бизнеса Тимати – ресторана Chicken Mafia. На торжественном мероприятии побывали все сливки российского шоу-бизнеса и многие друзья рэпера. Конечно же, без праздничных фотографий не обошлось. Гости наслаждались новым проектом музыканта и восхищались его молодой женой Анастасией Решетовой.
Вместе с супругом модель сделала несколько памятных фотографий возле ростомера, чтобы в очередной раз доказать назойливым подписчикам, что они практически одного роста с Тимати. Поклонников звездной пары удивила отметка 160 сантиметров. Анастасия Решетова пояснила, что цифры не соответствуют действительности, а фотография сделана для того, чтобы все желающие могли убедиться в том, насколько Тимати высокий.
Не в первый раз в адрес Анастасии Решетовой прилетают предположения, что модель специально приседает и наклоняет голову на всех общих снимках с супругом. По словам пользователей социальной сети, таким образом девушка пытается не быть рослой на фоне Тимати.
"Вы опять присели на фото? Тимати же гном. Зачем это скрывать? Все и так знают, что Вы высокая и статная женщина, а он низкорослый шкет", – напали на модель комментаторы.
Бизнесвумен возмутили упреки со стороны общественности. Анастасия Решетова назвала своих подписчиков закомплексованными и пожелала всего наилучшего. Остается только гадать, действительно ли девушка устала от критики или смирилась с тем, что секрет ее роста стал общественным достоянием.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Как пережить смерть ребенка
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Заплатила на первом свидании
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?