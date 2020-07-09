"Тимати – гном": Анастасия Решетова вынуждена приседать на фото с мужем

Подписчики Анастасии Решетовой давным-давно подозревают, что модель намного выше, чем хочет казаться. Многочисленные поклонники предположили, что девушка приседает на общих фотографиях с рэпером Тимати, чтобы скрыть его маленький рост. Решетова агрессивно отреагировала на домыслы любопытных и дала отпор критикам.

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