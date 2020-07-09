"Самореклама для прилипалы": Казаченко уличили в заработке на покойниках

У Верки Сердючки была замечательная сценка "Похороны". В ней героиня с мамой узнавали, кого и где сегодня похоронят, и спешили на поминки. А зачем смеяться над вымышленными героями, если есть реальные?

8 июля в Москве прощались с экспертом программы "Пусть говорят", художником Сергеем Заграевским. В первых рядах на панихиде были не родственники или коллеги, а... Ольга Казаченко.

"Это новый способ саморекламы и заработка – бегать туда, куда никто не зовет и где никто не ждет, а потом делать вид сопричастности в любых событиях, словно они являются теми, без чьих пяти копеек не проживет страна, – возмущена Ирина Аманти. – Это новый вид и способ саморекламы для прилипалы Ольги Мартыновой. Думаю, скоро будут съемки очередной программы "Пусть говорят" с ее участием".

Как и многие в стране, она не знает, чем зарабатывает на жизнь Ольга. Ну, кроме похода по похоронам, чтобы попасть в объектив камеры. "Профессиональное занятие Мартыновой – обвинять меня и Вадима в чем-нибудь и пытаться продать свои страдания в прессу с обязательным упоминанием того, что она бывшая жена известного артиста, – уверяет супруга Вадима Казаченко. – В ток-шоу ее пытались представлять как актрису, певицу, блогершу, но это, кроме смеха, уже ничего не вызывает. Где ее роли, песни, осмысленный контент? Теперь в титрах пишут честно: "Мать-одиночка, родила от Вадима Казаченко". Вот и все достижения за почти 40 лет ее жизни..."