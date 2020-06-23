"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением

Многие известные женщины строят карьеру, паразитируя на фамилиях бывших мужей. Взять хотя бы Ольгу Казаченко, которая бегает по эфирам и порочит Вадима Казаченко и его жену. Однако, как писал Чехов, всякому безобразию есть свое приличие. Актриса и пиар-агент Анна Либерман много лет дружит с Ириной Аманти. Она возмущена бесстыдством бывшей возлюбленной артиста.

"Мало того что при разводе мужчинам приходится делить с этими неблагодарными женщинами дома, квартиры, автомобили, банковские счета и детей, так еще и находятся они в постоянном стрессе от бесконечного обливания грязью их же фамилий", – указала Либерман. "Ни одному нормальному мужчине не захочется оставлять такой бывшей жене свою фамилию, – уверена Анна. – Той, которая проявляет неуважение, лжет и травит, издевается и продолжает трепать нервную систему, скандалит с окружением, коллегами, друзьями и родными, превращая жизнь в ад адский. Такая порода бывших жен, как Ольга Казаченко, нагло использует свои известные фамилии, доставшиеся им от мужей, как пиар и повод для публичных скандалов или манипуляций. Они зарабатывают на жизнь тем, что портят ее своим бывшим мужьям".

"Их бывшие мужья долго шли к своей мечте, трудились и добивались успехов, признания и благополучия. Положено много здоровья, нервов, физического труда и нередко отказов себе во многом ради достижения цели, – продолжила Либерман. – А в итоге, сделав ошибку и связав свою жизнь с недостойным человеком, вынуждены после развода страдать и оправдываться из-за того, что их фамилия приобрела скандальный и грязный оттенок. Эти достойные и серьезные мужчины заняты заработком для содержания этих же бывших жен. Они, требуя космических алиментов и прочих выплат, еще имеют наглость и подлость создавать грязный и лживый пиар".

"Мерзко и отвратительно, когда экс-жены пользуются славой своих бывших мужей", – отметила Анна.

"Казаченко позорит фамилию, до которой интригами и назойливостью на миг дорвалась, – уверена Либерман. – Кстати, если Вадим такой плохой, пусть откажется от его фамилии и вернет свою, станет опять Мартыновой, бегает с ней по СМИ и предлагает рекламу. Много куда добежишь-то, а?"