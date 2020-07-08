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Победитель "Маски" Анатолий Цой 10 лет скрывает жену и детей

Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official
Анатолий Цой известен как экс-солист группы MBAND, начинающий сольную карьеру, а также победитель шоу "Маска". Но оказалось, что певец еще и примерный семьянин.
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Двойную жизнь Анатолий Цой ведет с самого основания группы MBAND. Тогда было принято молчать о личной жизни артиста, чтобы не разрушать образ сердцееда. Его супруга Ольга Ким находилась в тени и просто наблюдала за успехами супруга.

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Любопытно, что возлюбленную Цоя нельзя найти в социальных сетях, их совместных фотографий нет в интернете. Снимки появились у портала Super.ru, на которых видно, что у певца есть как минимум один ребенок. Ольга подарила Анатолию первенца в 2012 году.

Несколько лет назад общественность подозревала Цоя в романе с Анной Седоковой. В Сети было множество фотографий, намекающих на это. Однако певица оказалась лишь близкой подругой экс-солиста MBAND, которая одна из немногих знакома с его женой, ребенком и другими родственниками.

Анатолий Цой и Ольга Ким / Фото: Super.ru

Напомним, сразу после финала шоу "Маска" Анатолия Цоя обвинили в краже. Якобы аранжировка перепетого им хита "Позови меня с собой" похожа на композицию белорусской артистки. Ранее об этом писали "Дни.ру".

Автор: 8 июля 2020, 04:07 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

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