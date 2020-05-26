Победитель шоу "Маска" сделал Нюше непристойное предложение

Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой сделал непристойное предложение певице Нюше. Артист предложил коллеге переспать с ним.

Во вторник, 26 мая, вышел новый выпуск юмористического ютуб-шоу Comment Out, где участники должны были либо оставить оскорбительный комментарий в аккаунте известной персоны, либо выполнить так называемое "наказание."

Героями программы стали артисты Анита Цой и Анатолий Цой. Телеведущий Владимир Маркони поставил жесткое условие перед победителем шоу "Маска". Музыкант должен был предложить певице Нюше секс или же сделать себе защитную маску для лица из трусов.

После нескольких минут раздумий Анатолий Цой остановился на первом варианте и позвонил коллеге. Трубку взял супруг певицы Нюши. "Привет, Игорь, как дела? Я с Нюшей хотел поговорить, она спит уже?", – спросил артист у мужчины.

После этого бизнесмен передал телефон жене. "Привет. Ты, наверное, слышала, что я победил в шоу "Маска" на НТВ, и у меня больше миллиона подписчиков в "Инстаграме". В общем, тебе очень повезет, если я тебя шпекну", – обратился он к певице Нюше.

Однако знаменитость не сразу расслышала Анатолия Цоя и попросила его повторить. Музыкант еще раз озвучил предложение, а затем спешно завершил разговор: "Ты подумай. Ты реши просто когда. Давай, обнял, приподнял".