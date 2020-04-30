Еще один артист обвинил победителя шоу "Маска" в краже

Анатолия Цоя снова заподозрили в плагиате. Теперь о своих правах заявил еще один певец из Беларуси.

На днях разгорелся скандал, когда Анатолий Цой официально выпустил свою версию песни Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Белорусская певица Palina заметила, что аранжировка композиции была позаимствована из ее кавера, который она представила в августе прошлого года. После этого Цой решил высказаться. Анатолий отметил, что у него, в отличие от малоизвестной девушки, есть права на эту песню, а значит, претендовать на авторство никто не может.

30 апреля второй артист из Беларуси Michael Soul заявил, что экс-участник группы MBAND тоже украл его идею. Речь идет об аранжировке композиции Земфиры "Блюз", которую певец использовал для выступления на "Голосе" в Украине.

Michael Soul признался, что ему очень приятно, что Цоя вдохновила его версия этой песни, однако все равно опечален. "Прочитав пост Palin’ы понял, что такая ситуация произошла не только с моим кавером. В целом, решать вам, но ситуация мне кажется очень странной", – написал он в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, Анатолий Цой в образе Льва исполнял "Позови меня с собой" и "Блюз" в шоу "Маска", где он в итоге стал победителем.