Редкие фото Королевой и Агутина произвели фурор

Личный фотограф Аллы Пугачевой часто радует своих подписчиков в Инстаграме раритетными фотографиями звезд российского шоу-бизнеса. На этот раз в объектив Романа Родина попала милая парочка – Леонид Агутин и Наташа Королева. Тогда артисты поддерживали предвыборную компанию Бориса Ельцина и удостаивались чести путешествовать с концертами по стране на самолете.

прочитано 101 раз