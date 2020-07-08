Редкие фото Королевой и Агутина произвели фурор

Роман Родин пообещал пользователям социальной сети, что поделится новыми снимками известных личностей. Пришел черед двух музыкантов. Личный фотограф примадонны обнародовал кадры, сделанные в далеком 1996 году. Тогда артисты охотно летали между городами, выступая с несколькими программами за вечер.
Конечно же, в перерывах между долгими и изнурительными гастролями было время и на отдых. Прямым доказательством является новая фотография в личном блоге Романа Родина. Мужчина опубликовал снимки, на которых отчетливо видно, как еще совсем молоденькая Наташа Королева и Леонид Агутин загорают на крыле самолета Ту-154.
"Эксклюзив. Понятно, мною сделано фото на туре "Ельцин – наш президент", – подписал фотографию Родин.
Многие поклонники артистов заметили, что Агутин выбрал более откровенную позу, чем Королева. Молодой человек полностью оголил торс и всем телом ловил солнечные лучи. В то время, как Наташа аккуратно приподняла кофточку и даже не надела солнцезащитные очки, которые запутались в ее волосах.
Ранее на странице Романа Родина можно было увидеть архивные кадры, сделанные в молодости Аллы Пугачевы. Частым гостем на фотографиях профессионала стал Филипп Киркоров, обнимающийся со всеми звездами российской эстрады.
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