"Я так хочу увидеть": Агутин откровенно о морщинах 51-летней Варум

Сегодня, 26 мая, день рождения отмечает одна из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе Анжелика Варум. Одним из первых ее поздравил муж, певец Леонид Агутин.

Анжелике Варум исполнился 51 год. А кто даст?! Артистка выглядит великолепно: тщательно следит за собой, регулярно делает пробежки, стильно одевается, носит необычные стрижки. А еще певица обожает готовить. Она балует Леонида Агутина различными блюдами, причем многие из них весьма калорийны.

В режиме самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса, артистка практически не выходит из кухни. "Самоизоляция, вероятно, дело полезное, если бы так предательски не тянуло к плите по три раза на дню. Хорошо, у меня в гардеробе отыскалась пижамка на вырост, чтобы скрыть карантинный животик", – призналась Анжелика Варум.

Певица отметила, что мужу вовсе приходится прикрываться подушкой. Зато их домашней питомице – кошке по кличке Нюха – переживать за фигуру не нужно. "У нее белковый рацион и йога по пять раз в сутки", – пояснила исполнительница.

Эту запись Анжелика Варум сопроводила снимком, на котором она одета в яркую пижаму, а Леонид Агутин прикрывается диванной подушкой. Этот кадр певец сопроводил стихотворением-поздравлением.

В нем Леонид Агутин обратился к имениннице в предвкушении праздника. "Мы будем пить, мы будем есть, смеяться громко,/ Как будто пир у нас на сотню человек./ Захвалим прошлый, отругаем этот век./ Слегка всплакнем на поздравлении ребенка..."

Исполнитель не стал скрывать чувств к жене: "Мы обязательно устроим этот шум./ Я так хочу увидеть глаз твоих искринки/ И счастья милые, лукавые морщинки/ Моей любимой, удивительной Варум". В заключение артист написал: "С днем рождения, моя любовь!"

К поздравлениям присоединились подписчики инстаграм-аккаунта Леонида Агутина. Отметились и именитые друзья звездной пары: автор-песенник Игорь Николаев, певица Наталья Подольская, шоумен Александр Ревва, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев и многие другие.